В Казани тамаду судят за доведение до самоубийства

Авиастроительный районный суд Казани рассматривает дело казанского тамады, обвиняемого в доведении подруги до самоубийства .

Сообщается, что ссора между парнем и девушкой произошла на почве ревности. Парень запер в своей квартире девушку и стал требовать, чтобы она вернула ему деньги за подарки. Девушка не выдержала многочасовых угроз и оскорблений, после чего выпрыгнула из окна, сообщает «Московский комсомолец».

Тамаду обвинили по двум статьям «Доведение до самоубийства» и «Незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть человека».