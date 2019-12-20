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В Казани тамаду судят за доведение до самоубийства

07:50, 20.12.2019
В Казани тамаду судят за доведение до самоубийства
Фото: publicdomainpictures.net

Авиастроительный районный суд Казани рассматривает дело казанского тамады, обвиняемого в доведении подруги до самоубийства .

Сообщается, что ссора между парнем и девушкой произошла на почве ревности. Парень запер в своей квартире девушку и стал требовать, чтобы она вернула ему деньги за подарки. Девушка не выдержала многочасовых угроз и оскорблений, после чего выпрыгнула из окна, сообщает «Московский комсомолец».

Тамаду обвинили по двум статьям «Доведение до самоубийства» и «Незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Общество Татарстан
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