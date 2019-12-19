Рамзан Кадыров до сих пор принимает участие в контртеррористических организациях — Путин

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал слова режиссера Александра Сокурова о награде Героя России и главе Чечни Рамзане Кадырове. Он рассказал, что Кадыров до сих пор сам принимает участие в контртеррористических операциях.

По словам Путина, глава Чечни до сих пор ежедневно подвергается опасности.

Президент также обратил внимание на объем работы по восстановлению Грозного после войны.

«Кадырову можно было бы и Героя труда дать, но пока молодой еще», — пошутил Путин.