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Рамзан Кадыров до сих пор принимает участие в контртеррористических организациях — Путин

13:16, 19.12.2019
Рамзан Кадыров до сих пор принимает участие в контртеррористических организациях — Путин
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал слова режиссера Александра Сокурова о награде Героя России и главе Чечни Рамзане Кадырове. Он рассказал, что Кадыров до сих пор сам принимает участие в контртеррористических операциях.

По словам Путина, глава Чечни до сих пор ежедневно подвергается опасности.

Президент также обратил внимание на объем работы по восстановлению Грозного после войны.

«Кадырову можно было бы и Героя труда дать, но пока молодой еще», — пошутил Путин.

ОбществоВласть
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