Сомнолог КФУ рассказал о снижении качества сна во время предновогодней суеты

Сомнолог униклиники КФУ Лилия Шагиахметова рассказала о правильном подходе к организации праздника, а также о борьбе с ночными пробуждениями.

Она отметила, что предновогодняя суета негативно сказывается на состоянии сна. Дабы избежать сбоев в режиме сна, следует предварительно подумать о новогодних подарках и праздничном столе.

Также стоит заранее приводить себя в желанную форму, если таковое желание имеется.

«Если таковые планы имеются, нужно реализовать их не накануне празднования, а за месяц и более. Дело в том, что многие женщины начинают стремительно худеть за неделю-две до Нового года, что приводит к стрессу, а в итоге и к нарушению сна. Экстремальная диета может не только не помочь сбросить килограммы, но и навредить», — передает слова специалиста пресс-служба КФУ.

Помимо этого, сомнолог рассказала, как определить у себя недосып. Его характеризуют следующие симптомы: тяжелый подъем по утрам, сонливость, быстрая утомляемость, вялость в дневное время суток. Также врач подчеркнула, что недосыпом принято называть не единичный случай состояния нехватки сна, а периодически повторяющийся.

«Хронический недосып может стать причиной многих заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы, провалов в памяти и плохой концентрации», — обратила внимание Шагиахметова.

Кроме того, некоторые люди могут сталкиваться со слишком ранним пробуждением. Это может приводить к стрессу или депрессиям.

Сомнолог посоветовала не заставлять себя засыпать. «Необходимо, наоборот, пройтись по квартире, послушать спокойную музыку или почитать книгу. Разбираться в причине пробуждения нужно, равно как и убирать этот фактор, однако делать это лучше не в ночное время», — отметила врач.

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