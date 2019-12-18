Кабмин Татарстана постановил провести конкурс практик наставничества

Правительство Татарстана постановило провести конкурс «Лучшие практики наставничества в РТ по итогам 2019 года».

Документ 16 декабря подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно положению о конкурсе, его целью является распространение передового опыта наставничества для повышения производительности труда, поощрения наставников и тиражирования самых эффективных практик в республике.

Предполагается, что подготовка к конкурсу будет идти в декабре 2019 года, а сам он будет организован уже в январе 2020-го.