Татарстан вошел в топ-10 рейтинга инвестиционной привлекательности регионов

Татарстан попал в лидеры XXIV ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, подготовленный для «Коммерсанта» агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»).

Так, в распределении российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2019 году Татарстан попал в группу «Средний потенциал — минимальный риск (2A)». В рейтинге инвестиционного риска российских регионов республика поднялась с седьмого (в 2018 году) на шестое место.

В рейтинге инвестиционного потенциала российских регионов в 2019 году Татарстан остался на шестом месте.

Инвестиционная привлекательность в рейтинге оценивается по двум параметрам: инвестиционному потенциалу и инвестиционному риску. Потенциал показывает, какую долю регион занимает на российском рынке, риск — как могут сказаться на инвесторе те или иные проблемы региона. В рейтинге использовались статистические данные различных ведомства по состоянию на 1 января 2019 года.



Ранее Татарстан вошел в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Республика заняла второе место в рейтинге.