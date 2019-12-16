«Яндекс.Дзен» вошел в реестр Роскомнадзора
Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете компанию Yandex Services AG, которая обеспечивает функционирование сервиса «Яндекс.Дзен».
Сведения о Yandex Services AG были внесены в реестр 10 декабря. Также в реестре ОРИ на данный момент находятся другие сервисы: «Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Район».
Также 13 декабря в реестр было внесено ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», которая обеспечивает работу ресурса Ura.ru, передает «РИА Новости».
В реестр организаторов распространения информации попадают ресурсы, которые в ответ на требование Роскомнадзора предоставляют контактные сведения. Такой порядок действует согласно закону «Об информации».
Напомним, в рамках реализации «пакета Яровой» организаторы распространения информации обязаны в течение полугода хранить сообщения российских пользователей в интернете и предоставлять сведения по запросу правоохранительных органов.
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