«Яндекс.Дзен» вошел в реестр Роскомнадзора

Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете компанию Yandex Services AG, которая обеспечивает функционирование сервиса «Яндекс.Дзен».

Сведения о Yandex Services AG были внесены в реестр 10 декабря. Также в реестре ОРИ на данный момент находятся другие сервисы: «Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Район».

Также 13 декабря в реестр было внесено ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», которая обеспечивает работу ресурса Ura.ru, передает «РИА Новости».

В реестр организаторов распространения информации попадают ресурсы, которые в ответ на требование Роскомнадзора предоставляют контактные сведения. Такой порядок действует согласно закону «Об информации».

Напомним, в рамках реализации «пакета Яровой» организаторы распространения информации обязаны в течение полугода хранить сообщения российских пользователей в интернете и предоставлять сведения по запросу правоохранительных органов.

Ранее производители прослушки рассказали о доходах от «закона Яровой».