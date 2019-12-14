Минниханов продлил полномочия Альфреда Закирова на посту постпреда Татарстана в Азербайджане

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Президент Татарстана Рустам Минниханов продлил полномочия Альфреда Закирова на посту постпреда РТ в Азербайджане на три года. Соответствующий указ размещен на сайте главы РТ.

«Назначить с 16 декабря 2019 года Закирова Альфреда Фирдаусовича Постоянным представителем Республики Татарстан в Азербайджанской Республике сроком на три года», — сказано в документе.

Альфред Закиров является постпредом Татарстана в Азербайджане с июня 2013 года.