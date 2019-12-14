Минниханов продлил полномочия Альфреда Закирова на посту постпреда Татарстана в Азербайджане
Президент Татарстана Рустам Минниханов продлил полномочия Альфреда Закирова на посту постпреда РТ в Азербайджане на три года. Соответствующий указ размещен на сайте главы РТ.
«Назначить с 16 декабря 2019 года Закирова Альфреда Фирдаусовича Постоянным представителем Республики Татарстан в Азербайджанской Республике сроком на три года», — сказано в документе.
Альфред Закиров является постпредом Татарстана в Азербайджане с июня 2013 года.
Справка
Закиров Альфред Фирдаусович родился в Казани 7 июля 1981 года.
В 2005 г. с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России.
2005 — 2007 гг. — атташе Посольства России в ЮАР.
2007 — 2008 гг. — главный консультант отдела международного права Высшего арбитражного суда России, г. Москва.
2009 — 2010 гг. — ведущий советник отдела координации международных экономических связей Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.
2010 — 2013 гг. — помощник премьер-министра Республики Татарстан по внешнеэкономической деятельности.
С июня 2013 г. — Постоянный представитель Республики Татарстан в Азербайджанской Республике.
Является Действительным государственным советником Республики Татарстан 1 класса.
Владеет английским и турецким языками.
Женат, воспитывает дочь и сына.
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