В России может появиться уголовная ответственность для уклоняющихся от лечения наркоманов

Депутат Госдумы Олег Нилов готовит законопроект о введении уголовной ответственности для употребляющих наркотики людей, которые отказываются от принудительного лечения.

На данный момент суд может направить гражданина с диагнозом «наркомания» на принудительное лечение в закрытый лицензированный реабилитационный центр, однако есть те, кто уклоняется от исполнения возложенной судом обязанности. Именно для этой категории граждан предлагается ввести уголовную ответственность, которая предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 6 месяцев.

«Это должны быть специальные места лишения свободы только для наркоманов, где данные лица параллельно отбыванию срока будут в жестких условиях проходить так называемое переламывание», — цитирует депутата RT.

Ранее Министерство внутренних дел России предположило, что закон об уголовном наказании за пропаганду наркотических веществ в интернете вступит в силу в декабре 2020 года.