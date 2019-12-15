Муфтий РТ заявил, что мусульмане внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, выступая на региональном этапе XXVIII Международных рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники», заявил, что победа в Великой Отечественной войне была общей для всей страны. Мусульмане внесли свой вклад в военные годы.

«Это подтверждает тот факт, что в 1942 году муфтий России издал указ, в котором призывает всех верующих встать на борьбу против фашистской Германии и отдает 50 тыс. рублей собственных средств на создание танковой колонны. У мусульман нет второй родины, особенно у мусульман-татар в нашей стране. Нам некуда идти. Россия — наша Родина, и другой такой нет», — передает слова муфтия «Татар-информ».