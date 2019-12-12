Дональд Трамп назвал нелепым признание Греты Тунберг «Человеком года»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание шведской экоактивистки Греты Тунберг «Человеком года» по версии журнала Time.

«Просто нелепо! Грета должна поработать над своей проблемой с управлением гневом, потом сходить с другом в кино на старый добрый фильм! Успокойся, Грета, успокойся!» — написал Трамп в Twitter (цитата по RT).

В число претендентов на премию «Человек года» был Трамп, а также спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, а также протестующие в Гонконге, глава Facebook Марк Цукерберг, тайный осведомитель из ЦРУ.