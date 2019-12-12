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Дональд Трамп назвал нелепым признание Греты Тунберг «Человеком года»

17:31, 12.12.2019
Дональд Трамп назвал нелепым признание Греты Тунберг «Человеком года»
Фото: flickr.com

Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание шведской экоактивистки Греты Тунберг «Человеком года» по версии журнала Time.

«Просто нелепо! Грета должна поработать над своей проблемой с управлением гневом, потом сходить с другом в кино на старый добрый фильм! Успокойся, Грета, успокойся!» — написал Трамп в Twitter (цитата по RT).

В число претендентов на премию «Человек года» был Трамп, а также спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, а также протестующие в Гонконге, глава Facebook Марк Цукерберг, тайный осведомитель из ЦРУ.

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