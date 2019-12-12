Forbes назвал самую влиятельную женщину 2019 года
Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes.
В тройке лидеров также оказались глава Международного валютного фонда и председатель палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Кроме того, на 53-м месте оказалась глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. На 20-м месте расположилась американская телеведущая Опра Уинфри, на 40-м — британская королева Елизавета II. Также в рейтинг Forbes вошла дочь Трампа — Иванка. Ей отдали 42 место.
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, ставшая человеком года по версии журнала Time, заняла последнее, 100-е, место в рейтинге делового издания.ОбществоВласть
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