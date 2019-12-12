Умерла казанский композитор Екатерина Коврикова

Фото: соцсети

Сегодня ушла из жизни казанский композитор Екатерина Коврикова. О ее кончине сообщила в соцсети ее коллега Гульнара Мухутдинова.

«Сегодня не стало Екатерины Вячеславовны Ковриковой. Похороны в субботу. Время и место прощания будут известны позже. Приносим соболезнования всем родным и близким», — написала Мухутдинова.

Похороны состоятся завтра, 13 декабря.

Екатерине Ковриковой было 50 лет, она была лауреатом международных, всероссийских и региональных конкурсов. Являлась членом Союза композиторов Татарстана, работала концертмейстером в КФУ. В сентябре получила звание заслуженного деятеля искусств республики.