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В Татарстане семьям с новорожденными детьми будут выдавать подарочные комплекты

22:55, 11.12.2019
В Татарстане семьям с новорожденными детьми будут выдавать подарочные комплекты
Фото: pixabay.com

В Татарстане пройдет акция «Подарок новорожденному». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В рамках акции семьям с новорожденными детьми, чьи доходы не превышают прожиточный минимум, будут бесплатно раздавать подарочные комплекты детских принадлежностей. Они будут предоставляться при рождении детей с 1 января 2020 года.

Комплекты будут выдаваться в день выписки матери и ребенка. В состав войдут одежда, пеленки, одеяло, памперсы и средства гигиены.

Ранее власти Башкирии утвердили новый набор для новорожденных.

Общество Татарстан
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