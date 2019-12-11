В Татарстане семьям с новорожденными детьми будут выдавать подарочные комплекты
В Татарстане пройдет акция «Подарок новорожденному». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
В рамках акции семьям с новорожденными детьми, чьи доходы не превышают прожиточный минимум, будут бесплатно раздавать подарочные комплекты детских принадлежностей. Они будут предоставляться при рождении детей с 1 января 2020 года.
Комплекты будут выдаваться в день выписки матери и ребенка. В состав войдут одежда, пеленки, одеяло, памперсы и средства гигиены.
Ранее власти Башкирии утвердили новый набор для новорожденных.Общество Татарстан
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