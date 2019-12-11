Фаррахов: «Успех Инвестиционного кодекса зависит от того, получат ли субъекты РФ максимум самостоятельности в его исполнении»

10 декабря Государственная дума РФ приняла в первом чтении проект закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ» (СЗПК).

Суть законопроекта заключается в том, что если инвестор вкладывает средства в проекты на территории Российской Федерации и при этом соблюдаются определенные условия, то для него на несколько лет без изменений сохраняются те условия инвестирования, которые действовали на момент составления бизнес-плана. Имеется в виду целый спектр таких условий: налоговые, регуляторные, надзорные и ряд других.

Закон направлен на то, чтобы создать в России своеобразный Инвестиционный кодекс, регулирующий условия защиты и поощрения частных инвестиций. Концепция кодекса принята в первом чтении, но ко второму чтению в него предполагается внести множество поправок, разъясняющих механизм действия закона и способствующих более рациональному и эффективному его применению.

Айрат Фаррахов, депутат Госдумы от Татарстана, считает, что при доработке законопроекта необходимо учесть несколько важных моментов. В первую очередь, по его мнению, нужно предоставить субъектам Российской Федерации максимально широкие полномочия субъектов в регуляторной деятельности и в части контроля за исполнением инвестиционного законодательства.

«Успех Инвестиционного кодекса зависит от того, получат ли субъекты РФ максимум самостоятельности в его исполнении. Особенно это касается регионов-доноров — таких, как Татарстан. При работе над законом во втором чтении я бы именно это поставил во главу угла — максимально широкие полномочия субъекта. И в части регуляторики, и в части аудита, и в части принятия решений. Думаю, что Федеральный центр не должен будет брать на себя полномочия по детальному контролю, в противном случае это оттолкнет инвесторов».

Подробную колонку о том, как идет работа над новым законопроектом и какие механизмы поощрения он предполагает, читайте завтра в «Реальном времени».