Аэропорт Бегишево номинировали на премию «Воздушные ворота России»

Нижнекамский аэропорт Бегишево номинировали на премию «Воздушные ворота России».

В 2015, 2016, 2018 годах Бегишево побеждал в главной номинации премии «Лучший аэропорт» в своей категории, а также становился серебряным призером в 2017 году. В 2018 году аэропорт был удостоен наград в номинациях «Лучший аэропорт — 2018» по итогам голосования авиакомпаний и «Лучший аэропорт — 2018» по итогам голосования журналистов.

Лауреатов и победителей премии этого года назовут в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации 5 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Напомним, что по итогам января — октября 2019 года пассажиропоток нижнекамского аэропорта Бегишево составил 675 813 человек. Это на 2% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.