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Путин назначил главой СПЧ Фадеева и исключил казанца Павла Чикова

17:07, 21.10.2019 1
Путин назначил главой СПЧ Фадеева и исключил казанца Павла Чикова

Президент России Владимир Путин утвердил назначение новым главой Совета по правам человека Валерия Фадеева. Также он исключил из совета Екатерину Шульман и главу организации «Агора» Павла Чикова.

Соответствующие документы опубликовала в Facebook сама Шульман.

Также из состава совета выбыли профессор ВШЭ Илья Шаблинский, руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, а также предыдущий глава СПЧ Михаил Федотов.

Напомним, что слухи о назначении нового главы СПЧ появились еще на прошлой неделе. Уже тогда сообщалось, что вместо Федотова пост советника президента по правам человека займет руководитель Общественной палаты Валерий Фадеев.

ОбществоВласть
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комментарии

  • Анонимно 21 окт
    Кончился СПЧ. Остались ручные.
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