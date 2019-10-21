Путин назначил главой СПЧ Фадеева и исключил казанца Павла Чикова

Президент России Владимир Путин утвердил назначение новым главой Совета по правам человека Валерия Фадеева. Также он исключил из совета Екатерину Шульман и главу организации «Агора» Павла Чикова.

Соответствующие документы опубликовала в Facebook сама Шульман.

Также из состава совета выбыли профессор ВШЭ Илья Шаблинский, руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, а также предыдущий глава СПЧ Михаил Федотов.

Напомним, что слухи о назначении нового главы СПЧ появились еще на прошлой неделе. Уже тогда сообщалось, что вместо Федотова пост советника президента по правам человека займет руководитель Общественной палаты Валерий Фадеев.