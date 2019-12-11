В России снизят порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов

Дмитрий Медведев согласился снизить порог беспошлинного ввоза в страну посылок из зарубежных интернет-магазинов. Об этом заявил пресс-секретарь председателя правительства РФ Олег Осипов.

Предложение снизить порог беспошлинного ввоза в страну направил министр финансов Антон Силуанов. В июле Минфин РФ предложил увеличить вдвое сбор за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования. Это значит, что с 1 января 2020 года пошлина будет начисляться за каждую посылку дороже 200 рублей, тогда как сейчас россияне заказывают товары из зарубежных онлайн-магазинов без уплаты пошлины на сумму до 500. Налог составит 15% от суммы превышения, но не менее 2 за 1 кг сверх лимита, если в одном месяце заказано более 31 килограмма.

Осипов отметил, что данное решение не окончательное. Оно будет обсуждаться, в том числе и в евразийской комиссии.