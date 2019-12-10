Верховный суд РТ утвердил оправдательный приговор подполковнику МВД

Фото: «Реальное время»

Сегодня вступил в силу оправдательный приговор замначальника отдела по борьбе с групповой преступностью МВД Татарстана Рустему Гарипову по делу о посредничестве взятке 1,2 млн рублей. Верховный суд республики отклонил доводы апелляционного представления прокуратуры, которая просила отмены решения.



Кроме того, апелляционная инстанция смягчила наказание экс-начальнику отдела полиции «Вишневский» Рифату Садыкову — Вахитовский суд признал его виновным в покушении на мошенничество и приговорил к условному сроку в 5 лет, а Верховный суд РТ снизил размер наказания до 3,5 года. Об этом «Реальному времени» сообщил защитник обвиняемого Равиль Туктаров.

Ранее в прениях гособвинитель предложил наказать подсудимых 5 годами колонии строгого режима, а те просили о полном оправдании.

Напомним, подполковник Садыков был задержан в июне 2017-го сотрудниками ФСБ сразу после получения 1,2 млн рублей от подозреваемого в мошенничестве Айдара Максютова. По версии обвинения, деньги тот передавал за помощь силовиков в прекращении своего дела. Задержанный Садыков согласился отнести взятку дальше по цепочке в рамках оперативного эксперимента и привел силовиков к зданию отдела по борьбе с групповой преступностью, подполковник Гарипов деньги не взял, но все равно был задержан и предстал перед судом.