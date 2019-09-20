В казанском ЖК «Симфония» сдали долгострой — теперь в одном месте располагается шесть строений под одной цифрой

В Казани сдали очередной дом-долгострой — четвертый дом ЖК «Симфония» по ул. Роторной. Теперь в Казани останется достроить и сдать еще 12 проблемных объектов, два из них планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

Дом на 180 квартир располагается по адресу: ул. Роторная, 27е, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Стоит отметить, теперь в одном месте располагается шесть строений под одной цифрой. Это пятиэтажный дом по адресу: ул. Роторная, 27, детский сад по адресу: ул. Роторная, 27а и четыре дома, входящие в ЖК «Симфония». Они располагаются по ул. Роторной, 27 под литерами «б», «в», «д» и «е».

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