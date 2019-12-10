«Цифровая экономика» в 10 раз удешевила подключение к интернету для органов власти в Татарстане

Фото: Олег Тихонов

В 6 млн рублей вместо расчетных 60 млн при самостоятельном подключении к сети Интернет обойдется обеспечение высокоскоростным интернетом органов государственной власти и местного самоуправления в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура», сообщил сегодня на брифинге в республиканском кабмине замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.



— Услуги интернета предоставляются централизованно и оплачиваются из республиканского бюджета, тем самым достигнута экономия бюджетных средств, — подчеркнул Яковлев. — Если бы каждое из этих учреждений покупало услуги интернета самостоятельно, затраты были бы порядка 60 млн, а за счет централизованного предоставления сервисов достигнута существенная экономия, затраты на интернет для всех органов власти — порядка 6 млн рублей.

По его словам, до конца 2021 года в рамках заключенного с российским Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ договора на территории Татарстана будут построены волоконно-оптические линии связи для 1913 социально значимых учреждений в 741 населенном пункте.

Ранее «Реальное время» писало, что в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в Татарстане планируется подключить к интернету около двух тысяч социально значимых объектов, бесплатно обучить население ключевым компетенциям ЦЭ, увеличить долю взаимодействия граждан с органами власти в цифровом виде и возместить татарстанским предприятиям затраты на внедрение перспективных сквозных цифровых технологий.