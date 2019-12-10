Хабиров начал свое Послание с темы сплоченности и экологической ситуации в Сибае

Фото: Тимур Рахматуллин

Первой темой Послания главы Башкортостана Радия Хабирова стала разобщенность и Сибайский карьер.

«Главной бедой республики до прошлого года была разобщенность. Я не увидел сплоченности в управленческой вертикали, но увидел пессимизм. Все с восторгом говорили о других городах и странах, а о нас — как о периферии», — начал он.

По словам главы Башкирии, он поставил себе высокую планку и обещал «работать на пределе, на максимуме возможностей».

«Удалось за год сделать шаг к консолидации? Да, удалось. В прошлом году начал гореть карьер в Сибае. Мы навалились всем миром. В Сибай срочно направили специалистов разного профиля. Наши медики приняли тогда почти 20 тыс. жителей Сибая. Сотрудники МЧС обеспечивали безопасности. Поддержали наши деятели культуры», — рассказал Хабиров.

Он добавил что, традицию соседской взаимопомощи поддержал глава Республики Крым Сергей Аксенов, пригласив в санатории детишек Сибая.

«Ситуация в Сибае нас сплотила», — заключил глава РБ.

Во время выступления он попросил подняться всех, кто участвовал в ликвидации задымления на карьере и помогал местным жителям.