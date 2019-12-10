WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.

Также приложение с февраля прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно, пишет Daily Mail.

Отмечается, что сервис сообщений постепенно прекращает поддержку платформ, которые «не предоставляют возможности, необходимые нам для расширения возможностей нашего приложения в будущем».

Ранее Twitter объявил о прекращении поддержки системы Windows Mobile с 1 июня текущего года.