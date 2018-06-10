Миллионы пользователей по всему миру остались без Twitter

Twitter перестал работать на гаджетах с системой Windows Phone 8.1. Социальная сеть оказалась недоступной для миллионов пользователей.

Twitter объявил о прекращении поддержки системы Windows 10 Mobile с 1 июня текущего года. Также пользователи не могут использовать новый сервис Twitter lite. При попытке зайти на него их перенаправляют на старую мобильную версию сайта, однако она работает некорректно — не позволяет публиковать сообщения, сообщают "Известия" со ссылкой на MSPowerUser.

Ранее сообщалось, что сервис микроблогов Twitter сократит единственного сотрудника в России Алексея Шелестенко.