АвтоВАЗ откажется от тестирования новых машин на уличном полигоне из-за бесполезной траты топлива

Российский производитель АвтоВАЗ откажется от тестирования на уличном полигоне новых машин, сошедших с конвейера, так как это приводит к бесполезной трате топлива.

Так, в ноябре началась работа по переделке финальных проверок на качество автомобилей. Теперь все собранные машины обкатываются в специальном цехе на роликовых стендах, в разных режимах и на разных скоростях.

Новый подход поможет сэкономить не только бензин, но и снизить затраты на уборку цеховых территорий, по которым проезжали автомобили с песком на колесах после уличного теста, сообщает «Лада Онлайн».

Ранее сообщалось, что автогигант назвал цены на новую версию Lada Vesta c вариатором. Стоимость машины будет начинаться от 730 тысяч рублей.

