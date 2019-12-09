WhatsApp получил функцию органайзера

Мессенджер WhatsApp предоставит пользователям новую функцию. Она позволит устанавливать задачи и получать уведомления.

Функция, созданная совместно с сервисом напоминаний Any.do, называется WhatsApp Reminders, сообщает компания на сайте whatsapp.any.do.

Сервис работает через бота, которому необходимо направить сообщение с указанием времени напоминания. Кроме того, для автоматического формирования задачи можно пересылать сообщения, полученные от других собеседников.

Ранее сообщалось о тестировании разработчиками WhatsApp новой функции, позволяющей автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.

Напомним, что основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров призвал отказаться от WhatsApp. Он обвинил конкурента в прозрачности для хакеров и спецслужб.