Защитник «Салавата Юлаева» Сергеев вызван в сборную России на Кубок Первого канала
Защитник «Салавата Юлаева» Артем Сергеев получил вызов в сборную России на Кубок Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.
В нынешнем сезоне в активе Сергеева 5 (0+5) очков в 32 встречах и показатель полезности 0.
Напомним, Кубок Первого канала пройдет на аренах в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря. Ранее в состав сборной вошел и форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников.СпортХоккей Башкортостан
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