Защитник «Салавата Юлаева» Сергеев вызван в сборную России на Кубок Первого канала

Защитник «Салавата Юлаева» Артем Сергеев получил вызов в сборную России на Кубок Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

В нынешнем сезоне в активе Сергеева 5 (0+5) очков в 32 встречах и показатель полезности 0.

Напомним, Кубок Первого канала пройдет на аренах в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря. Ранее в состав сборной вошел и форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников.