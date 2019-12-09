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Защитник «Салавата Юлаева» Сергеев вызван в сборную России на Кубок Первого канала

09:52, 09.12.2019
Защитник «Салавата Юлаева» Сергеев вызван в сборную России на Кубок Первого канала
Фото: hcsalavat.ru

Защитник «Салавата Юлаева» Артем Сергеев получил вызов в сборную России на Кубок Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

В нынешнем сезоне в активе Сергеева 5 (0+5) очков в 32 встречах и показатель полезности 0.

Напомним, Кубок Первого канала пройдет на аренах в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря. Ранее в состав сборной вошел и форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников.

СпортХоккей Башкортостан
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