Минэнерго ответило на предложение наказать за задержку реализации закона об «умных» счетчиках

В Минэнерго РФ отметили, что ведомство разработало основополагающие подзаконные акты для внедрения «умных счетчиков» в соответствии с графиком, который утвердило правительство.

«По плану-графику подготовки актов, утвержденному правительством РФ 8 апреля 2019 года, основополагающие подзаконные акты были разработаны Минэнерго России и внесены в установленном порядке в правительство РФ», — передает «РИА Новости» заявление ведомства.

В Минэнерго подчеркнули, проект постановления правительства, который определяет перечень функций «умных счетчиков» был разработан в установленные сроки. Он прошел межведомственное согласование и был внесен в правительство в августе, а после был доработан и направлен в правительство РФ 1 ноября.

Кроме того, в министерстве обратили внимание на то, что и в правительство, и в ведомство поступали обращения ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний и «Интер РАО» о необходимости переноса срока реализации закона.

По информации Минэнерго, поставщики сообщали, что в регионах не согласны с заявленными объемами приборов учета, которые подлежат установке.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что глава Министерства энергетики России Александр Новак должен понести наказание за не подготовленные вовремя подзаконные акты к закону об «умных» счетчиках.

