Министра энергетики России предложили наказать за задержку реализации закона об «умных» счетчиках

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что глава Министерства энергетики России Александр Новак должен понести наказание за не подготовленные вовремя подзаконные акты к закону об «умных» счетчиках.

«Мы в свое время аплодировали принятию изменений в действующее законодательство в связи с развитием системы учета электрической энергии в России. И что затем? Мы нашли компромисс, вроде все приняли. А дальше тишина — ничего не сделано, ни один акт не принят. Ну что за безобразие, что за безответственность?» — сказала Матвиенко.

По ее словам, за это министру следует назначить административное наказание или показательно наказать его заместителя. Также Матвиенко отметила, что Совфед не будет принимать закон о переносе сроков вступления в силу закона об электросчетчиках, который правительство внесет в Госдуму, пишет «РИА Новости».

«Федеральному собранию надоело прикрывать министерства и ведомства», — заключила Матвиенко.

Ранее Минэнерго опубликовало требования к «умным» счетчикам для дома.