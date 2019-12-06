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Министра энергетики России предложили наказать за задержку реализации закона об «умных» счетчиках

19:14, 06.12.2019
Министра энергетики России предложили наказать за задержку реализации закона об «умных» счетчиках
Фото: kremlin.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что глава Министерства энергетики России Александр Новак должен понести наказание за не подготовленные вовремя подзаконные акты к закону об «умных» счетчиках.

«Мы в свое время аплодировали принятию изменений в действующее законодательство в связи с развитием системы учета электрической энергии в России. И что затем? Мы нашли компромисс, вроде все приняли. А дальше тишина — ничего не сделано, ни один акт не принят. Ну что за безобразие, что за безответственность?» — сказала Матвиенко.

По ее словам, за это министру следует назначить административное наказание или показательно наказать его заместителя. Также Матвиенко отметила, что Совфед не будет принимать закон о переносе сроков вступления в силу закона об электросчетчиках, который правительство внесет в Госдуму, пишет «РИА Новости».

«Федеральному собранию надоело прикрывать министерства и ведомства», — заключила Матвиенко.

Ранее Минэнерго опубликовало требования к «умным» счетчикам для дома.

ОбществоВласть
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