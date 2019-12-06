В Челнах подростки украли больше 100 плиток шоколада

В Набережных Челнах администрация одного из магазинов обратилась в полицию после обнаружения пропажи 146 плиток шоколада.

В ходе розыска по подозрению в краже были задержаны трое: 16-летний первокурсник местного колледжа и его ровесники — учащиеся школы.

Также под подозрение попал 19-летний безработный молодой человек, который в настоящее время находится в розыске, передают «Челнинские известия».



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ 158 «Кража». Похищенное растрачено.



Ранее в Елабуге мужчина вынес игровую приставку из магазина, спрятав ее в пакете.