В Елабуге мужчина вынес игровую приставку из магазина, спрятав ее в пакете

В отдел полиции Елабуги поступило сообщение о краже игровой консоли в одном из магазинов бытовой техники.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции установили, что злоумышленник, спрятав приставку в пакет, украл ее из магазина. Было возбуждено уголовное дело по факту кражи.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили злоумышленника. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Набережных Челнов. Ущерб, причиненный магазину, составил более 25 тыс. рублей.

Мужчина признался в совершенном преступлении и рассказал, что похищенное имущество сбыл. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани двое молодых людей смогли украсть кофемашину из торгового центра.

