В Елабуге мужчина вынес игровую приставку из магазина, спрятав ее в пакете
В отдел полиции Елабуги поступило сообщение о краже игровой консоли в одном из магазинов бытовой техники.
Прибывшие на место преступления сотрудники полиции установили, что злоумышленник, спрятав приставку в пакет, украл ее из магазина. Было возбуждено уголовное дело по факту кражи.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили злоумышленника. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Набережных Челнов. Ущерб, причиненный магазину, составил более 25 тыс. рублей.
Мужчина признался в совершенном преступлении и рассказал, что похищенное имущество сбыл. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Ранее сообщалось, что в Казани двое молодых людей смогли украсть кофемашину из торгового центра.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым