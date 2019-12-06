Число жертв стрельбы на авиабазе ВМС США увеличилось до четырех

Число погибших в результате стрельбы на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США в Пенсаколе (штат Флорида) возросло до четырех.

Отмечается, что среди погибших и сам стрелок. Пострадавшие были доставлены в больницы, сообщает ВМС США в официальном аккаунте в Twitter.

В настоящее время база закрыта.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате стрельбы на военной базе.