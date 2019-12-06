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Число жертв стрельбы на авиабазе ВМС США увеличилось до четырех

20:52, 06.12.2019
Число жертв стрельбы на авиабазе ВМС США увеличилось до четырех
Фото: mil.ru

Число погибших в результате стрельбы на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США в Пенсаколе (штат Флорида) возросло до четырех.

Отмечается, что среди погибших и сам стрелок. Пострадавшие были доставлены в больницы, сообщает ВМС США в официальном аккаунте в Twitter.

В настоящее время база закрыта.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате стрельбы на военной базе.

ОбществоПроисшествия
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