Число жертв стрельбы на авиабазе ВМС США увеличилось до четырех
Число погибших в результате стрельбы на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США в Пенсаколе (штат Флорида) возросло до четырех.
Отмечается, что среди погибших и сам стрелок. Пострадавшие были доставлены в больницы, сообщает ВМС США в официальном аккаунте в Twitter.
В настоящее время база закрыта.
Ранее сообщалось о двух погибших в результате стрельбы на военной базе.ОбществоПроисшествия
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