На авиабазе ВМС США произошла стрельба, погибли не менее двух человек

На территории авиабазы ВМС США Пенсакола в американском штате Флорида неизвестный открыл стрельбу. В результате по меньшей мере два человека погибли.

Нападавший скончался, также могли пострадать еще около 10 человек, сообщается в Twitter ВМС США. На данный момент база заблокирована.

На базе службу несут порядка 16 тыс. военных, еще около 7,4 тыс. гражданских лиц работают на ее территории.