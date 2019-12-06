На авиабазе ВМС США произошла стрельба, погибли не менее двух человек
На территории авиабазы ВМС США Пенсакола в американском штате Флорида неизвестный открыл стрельбу. В результате по меньшей мере два человека погибли.
Нападавший скончался, также могли пострадать еще около 10 человек, сообщается в Twitter ВМС США. На данный момент база заблокирована.
На базе службу несут порядка 16 тыс. военных, еще около 7,4 тыс. гражданских лиц работают на ее территории.Происшествия
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