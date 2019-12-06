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В Московской и Ленинградской областях нашли фальсифицированные сыры из Татарстана

17:59, 06.12.2019
В Московской и Ленинградской областях нашли фальсифицированные сыры из Татарстана
Фото: torange.biz

На потребительском рынке Республики Коми, Московской и Ленинградской областей нашли фальсифицированные сыры с маркировкой ООО «Высокогорский молочный завод» из Высокогорского района и ООО «Азнакай сэте».

Кроме того, в ноябре в Татарстане выявили четыре случая реализации в торговой сети «Магнит» сливочного масла, фальсифицированного жирами немолочного происхождения. Продукция произведена в Московской (ООО «Лавпродукт») и Воронежской областях (ООО «Воронежросагро-М»).

«По данным фактам в настоящее время принимаются меры в установленном законодательством порядке», — отмечается в сообщении татарстанского управления Роспотребнадзора.

БизнесРозничная торговля Татарстан
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