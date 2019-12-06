АСВ продало два дома «ИнтехБанка» за 5,7 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отчиталось о заключенных договорах по итогам торгов по продаже имущества «ИнтехБанка». Удалось реализовать два индивидуальных дома за 5,7 млн рублей.

Согласно сообщению, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, за 2,5 млн рублей с молотка ушел дом площадью 109,7 кв. м в Салмачах (Казань) и земельный участок чуть меньше 500 кв. м. Его начальная цена составляла 3,2 млн рублей.

Также был продан дом на 177,4 кв. м в селе Габишево Лаишевского района РТ. К нему прилегает участок около 800 кв. м. За него АСВ удалось выручить почти 3,3 млн рублей при начальной стоимости в 4,2 млн рублей.

Напомним, что на торги также выставлена штаб-квартира «ИнтехБанка», расположенная в историческом здании в центре Казани. В октябре стоимость объекта снизилась почти на 30%, до 108,7 млн рублей.