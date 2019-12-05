В Оренбуржье задержали три тонны мяса утки из Казахстана, груз направлялся в Казань

В конце ноября сотрудники управления Россельхознадзора и пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области на российско–казахстанском участке границы России пресекли нелегальный ввоз трех тонн мяса утки из Казахстана. Филе птицы перевозилось без ветеринарного сертификата, который подтверждает качество и безопасность.

В результате расследования выяснилось, что автомобили, перевозившие мясо, ранее без продукции, но с электронными ветеринарными сопроводительными документами, выданными в Татарстане на филе утки (производства ООО «Чишмэ», Набережные Челны), следовали из РТ в Казахстан. Далее в Казахстане в автомобили было загружено филе утки, после чего продукция направилась в Казань, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

По факту неправомерной выдачи эВСД на мясо птицы, информация направлена в Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан. Мясо было изъято из оборота и направлено на утилизацию.