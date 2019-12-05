Завтра в Татарстане стартует конкурс родительских комитетов

Фото: Инна Серова

Завтра, 6 декабря, в Татарстане стартует республиканский конкурс родительских комитетов, сообщил на проходящем в казанском Кремле заседании Совета при президенте Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов.

В прошлом году в нем принимали участие 26 команд, в состав которых вошли 2 300 человек. Рафис Бурганов подчеркнул, что конкурс очень популярен среди родителей школьников.

Ранее «Реальное время» писало, что рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.