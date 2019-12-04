В Челнах жители сняли на видео, как брошенная собака бежит за машиной хозяина

В Набережных Челнах жители сняли душещипательное видео, как брошенная собака бежит за машиной хозяина. Ролик опубликован в соцсети.

На кадрах видно, как собака пытается догнать автомобиль «Ока» по обочине и выбегая на проезжую часть. Когда водитель остановился на светофоре, собака смогла поравняться с машиной. Пес подбежал к автомобилю в надежде, что хозяин пустит его в салон, но тот этого не сделал.

«Вот паразит такой!!! Выкинул из машины собаку, а собака то верит, догоняет и бежит изо всех сил», — подписал видео автор сообщения (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

Значительная часть пользователей соцсети резко раскритиковали владельца животного и переживают за дальнейшую судьбу брошенного пса.

«Потому что хозяин сам животное!!!» — негодуют комментаторы.



Однако нашлись и те, кто оправдал его действия тем, что собака может что-то испортить в доме.

«Животные гадят и портят мебель. Им отдаешь любовь и заботу, а они гадят. Так что нельзя так однозначно осуждать людей», — считают другие.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани ищут дом 11 кошкам, которым грозит улица после смерти хозяйки.