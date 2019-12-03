В Казани умерла хозяйка 11 кошек. Ее питомцам срочно ищут дом

Фото: соцсети

В соцсетях срочно пытаются пристроить 11 взрослых кошек, хозяйка которых скончалась на днях. По данным автора сообщения, уже сегодня родственники женщины собираются выставить домашних животных на улицу.

Сообщается, что 11 котов и кошек жили у пожилой женщины. Владелица животных ухаживала за ними и следила за здоровьем: все питомцы кастрированы, стерилизованы, имеют прививки и весьма упитанны. На днях женщина скончалась. Если верить автору сообщения, уже сегодня котики окажутся на улице.

Ранее сообщалось, что до конца года в Госдуму внесут законопроект о маркировке домашних животных.