Аналитик рассказала об угрозах для российской экономики в 2020 году

Основными угрозами и рисками для российской экономики в 2020 году станут санкции, сокращение глобальной экономики и расширение торговых конфликтов, считает старший аналитик Coface Россия Анна Кокорева.

«Во-первых, это санкции. Мы ждали-ждали, что эта история будет недолгой, но теперь уже все понимают, что история эта долгая и, скорее всего, продлится еще очень много лет. Ситуация приводит к снижению инвестиционной привлекательности российского бизнеса — иностранные инвестиции не идут в Россию, и вряд ли этот поток будет увеличиваться в ближайшее время», — подчеркнула она.

По мнению Кокоревой, ситуация для России в следующем году может усугубиться. «Мы видим, что Соединенные Штаты не ограничиваются теми санкциями, которые вводят. Они постоянно рассматривают что-то новое и рассматривают возможность ограничения займов на внешнем рынке для России», — передает «РИА Новости» ее слова.

Согласно прогнозам Coface, в этом году рост глобальной экономики замедлится до 2,6%, а в следующем составит 2,5%. Эксперт отметила, что такое замедление связано с кризисом потребления, который накладывает эффект и на российскую экономику.

Помимо этого, аналитик подчеркнула, что существенных колебаний российской валюты и сильного снижения цен на нефть не ожидается в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в российском правительстве может появиться новый орган управления по обеспечению экономического роста.

