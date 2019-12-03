СМИ: Общественную палату России впервые возглавит женщина

Новым секретарем Общественной палаты (ОП) станет ее член, глава Исследовательского центра частного права при президенте Лидия Михеева.



Как пишет РБК со ссылкой на два источника в ОП, ее изберут на заседании 9 декабря.



Ранее главой палаты был Валерий Фадеев, которого президент России Владимир Путин недавно утвердил новым главой Совета по правам человека.