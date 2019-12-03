СМИ: Общественную палату России впервые возглавит женщина
Новым секретарем Общественной палаты (ОП) станет ее член, глава Исследовательского центра частного права при президенте Лидия Михеева.
Как пишет РБК со ссылкой на два источника в ОП, ее изберут на заседании 9 декабря.
Ранее главой палаты был Валерий Фадеев, которого президент России Владимир Путин недавно утвердил новым главой Совета по правам человека.
Справка
Согласно Федеральному закону «Об Общественной палате Российской Федерации» деятельность Общественной палаты направлена на согласование интересов граждан, общественных объединений, органов государственной власти и местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан, конституционного строя и демократических принципов развития гражданского общества в стране.
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