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Глава Qualcomm предсказал потерю актуальности смартфонов через 2 года

02:30, 03.12.2019
Глава Qualcomm предсказал потерю актуальности смартфонов через 2 года
Фото: realnoevremya.ru

Президент компании Qualcomm Кристиано Амон заявил, что смартфоны потеряют актуальность уже через 2 года.

Он рассказал Business Insider, что такие компании, как Facebook, Apple, Microsoft и Amazon, делают ставку на дополненную и виртуальную реальность (AR и VR). В ближайшие 2 года во всем мире будут запущены коммерческие сети 5G, что позволит наладить массовый выпуск смарт-очков, которые будут выглядеть как привычный многим аксессуар.

«Они не станут заменой телефону, но у людей появится совершенно новый тип электронного устройства. Это будет эволюция обычных очков», — заявил Амон.

Ранее в Санкт-Петербурге впервые провели сделку по покупке квартиры при помощи сервиса VR-ипотека с использованием очков виртуальной реальности. Недвижимость приобрел житель Красноярска.

Справка

Компания Qualcomm выпускает процессоры и модемы для мобильных гаджетов.

Технологии
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