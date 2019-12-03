Глава Qualcomm предсказал потерю актуальности смартфонов через 2 года

Президент компании Qualcomm Кристиано Амон заявил, что смартфоны потеряют актуальность уже через 2 года.

Он рассказал Business Insider, что такие компании, как Facebook, Apple, Microsoft и Amazon, делают ставку на дополненную и виртуальную реальность (AR и VR). В ближайшие 2 года во всем мире будут запущены коммерческие сети 5G, что позволит наладить массовый выпуск смарт-очков, которые будут выглядеть как привычный многим аксессуар.

«Они не станут заменой телефону, но у людей появится совершенно новый тип электронного устройства. Это будет эволюция обычных очков», — заявил Амон.

Ранее в Санкт-Петербурге впервые провели сделку по покупке квартиры при помощи сервиса VR-ипотека с использованием очков виртуальной реальности. Недвижимость приобрел житель Красноярска.