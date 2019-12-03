Добыча газа в России с начала года выросла на 1,8%

По итогам января — ноября добыча газа в России выросла на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 670 млрд кубометров.

В ноябре добыча газа выросла на 2,2%, до 64 млрд кубометров, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

Так, добыча газа «Татнефти» в январе — ноябре увеличилась на 1%, до 889,2 млн кубометров. В ноябре она выросла на 3,5% и составила 81,7 млн кубометров.

Ранее сообщалось, что «Газпром» увеличил добычу природного газа на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Всего было добыто 454,2 млрд кубометров.