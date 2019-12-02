Минниханов отменил нижнюю границу попадания в кадровый резерв президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов отменил ограничение, согласно которому в кадровый резерв РТ могли попасть кандидаты только от 27 лет.

Он подписал указ о внесении изменений в «Положение о порядке формирования, подготовки и использования резерва управленческих кадров республики Татарстан». Согласно документу, формулировка «от 27 до 55 лет» в предыдущем указе заменяется формулировкой «в возрасте до 55 лет».

Также из указа следует, что лимит резерва увеличен с 50 до 60 человек.

Изменены и еще несколько пунктов документа.