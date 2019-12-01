Ученые назвали пользу от ночных кошмаров

Ученые из Женевского университета выяснили, что кошмары во сне помогают справиться со стрессом во время бодрствования.

Эксперты с помощью электроэнцефалографа проанализировали мозговую активность 18 человек во время сна, каждого из которых будили несколько раз и спрашивали, снились ли ему кошмары. В итоге выяснилось, что островковая доля и поясная извилина головного мозга активизируются, когда человек испытывает стресс во сне, пишет «РИА Новости» со ссылкой на портал Human Brain Mapping.

Во время второго эксперимента принимали участие 89 человек. Оказалось, что эти участки мозга испытуемых, которым чаще снятся кошмары, во время бодрствования демонстрировали снижение активности. В итоге ученые пришли к выводу, что плохие сновидения могут помочь человеку справиться со стрессовыми ситуациями в жизни.



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