В Гонконге снова проходят акции протеста

Сегодня в Гонконге тысячи человек вышли на мирную акцию протеста.Шествие демонстрантов проходит в туристическом районе Чим Ша Цуй в материковой части города.

Протестующие просят обратить внимание властей к проблеме частого использования полицией слезоточивого газа. Кроме этого, еще одна часть демонстрантов с американскими флагами у генконсульства США выразили свое одобрение подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге, передает ТАСС.

Ранее “Реальное время” сообщало, что протестная активность на улицах Гонконга началась после заявления властей о внесении поправок в законодательство, касающихся экстрадиции. Местным населением это было воспринято как угроза оппозиции. В результате на последних выборах в Гонконге победила оппозиция.