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При пожаре в Нижнекамске спасены шестеро человек, в том числе двое детей

12:31, 01.12.2019
При пожаре в Нижнекамске спасены шестеро человек, в том числе двое детей
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Вчера вечером в Нижнекамске при пожаре в пятиэтажном доме пожарные вывели из здания шестерых жителей, в числе которых были двое детей.

Пожар в жилом доме начался вечером. На пульт дежурной охраны поступило сообщение, что горит одна из квартир дома на улице Спортивной. Из-за сильного дыма часть жильцов не могла покинуть квартиры. Всего пожарные смогли вывести четверых взрослых и двоих детей. Еще 10 жителей эвакуировались самостоятельно. сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Никто не пострадал.

Ранее, благодаря пожарному извещателю, в Татарстане спасли горящую квартиру.

Происшествия Татарстан
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