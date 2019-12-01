Страшные кадры из Забайкалья, где с моста упал автобус: на видео пострадавший молит о помощи

Фото: кадр видео из соцсети

В Сети опубликовано видео с места страшной аварии в Забайкальском крае. На кадрах видно, как под обломками автобуса пострадавший просит о помощи.

На кадрах видно, что автобус упал с моста плашмя, приземлившись полность на крышу. Под автобусом видно руку мужчины. Судя по голосу, он просит мужчин помочь ему выбраться. Очевидцы пытаются его поддержать и помочь по мере сил, но сдвинуть голыми руками автобус они не могут. «Страшно» — комментирует автор видео.

Напомним, что утром пассажирский автобус в Забайкалье упал с моста из-за разрыва переднего колеса. Погибли, по меньшей мере, 15 человек.