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В Забайкайле пятнадцать человек погибли при падении автобуса с моста

11:27, 01.12.2019
В Забайкайле пятнадцать человек погибли при падении автобуса с моста
Фото: соцсети

В Забайкальском крае утром с моста рухнул пассажирский автобус. В салоне находились 44 человека, 15 из которых погибли.

Авария произошла на 60-м километре автодороги «Могойтуй — Сретинск — Олочи». У автобуса на маршруте Сретинск-Чита разорвало переднее колесо. Водитель совершил съезд вправо по ходу движения, после чего автобус опрокинулся в реку Куенга, сообщает агентство РИА Новости.

В результате аварии погибли пятнадцать человек. В район ДТП вылетели два вертолета Центра медицины катастроф.

Ранее в Татарстане девять человек пострадали после ДТП с микроавтобусом.

Происшествия
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