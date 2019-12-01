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Судмедэксперт по делу о «пьяном мальчике» не был отстранен от работы

10:55, 01.12.2019 1
Судмедэксперт по делу о «пьяном мальчике» не был отстранен от работы
Фото: sledcom.ru

Судмедэксперт Сергей Насонов, который обнаружил в крови сбитого автомобилем шестилетнего ребенка 0,51 промилле алкоголя, продолжает свою работу. Данных об увольнении в Минздраве Кировской области нет.

«Министерство здравоохранения Кировской области не обладает информацией о требовании уполномоченных органов об отстранении от работы судебно-медицинского эксперта», — сказали агентству ТАСС в региональном Минздраве.

Отметим, что это не первый случай, когда эксперты дают заключение о пьяном состоянии погибших в ДТП детей. В 2017 году жительница Балашихи сбила насмерть шестилетнего мальчика. Эксперт подмосковного «Бюро судебно-медицинской экспертизы» дал заключение, что в крови ребенка обнаружено высокое содержание алкоголя.

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