Казанское «Динамо» сыграло вничью с «Водником»
«Динамо-Казань» в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом сыграло вничью с архангельским «Водником» (4:4).
Казанцы вышли вперед на 9-й минуте матча благодаря точному удару Дашкова. Гости отыгрались спустя 20 минут, после чего до перерыва команды еще раз обменялись забитыми голами.
Во второй половине встречи казанцы вновь вышли вперед. Дубль в свой актив оформил Ларионов. Но «Водник» вначале сравнял счет, а чуть позже впервые вышел вперед. Хозяева льда ушли от поражения лишь за 2 минуты до конца матча, казанцев спас гол Алексея Веселова.
«Динамо-Казань» — «Водник» (Архангельск) — 4:4 (2:2)
Голы:
1:0 — 9, Дашков (Веселов А.);
1:1 — 29, Ничков;
2:1 — 36, Ларионов И. (Ибрагимов);
2:2 — 44, Дергаев Е. (Ничков);
3:2 — 50, Ларионов И. (Дашков);
3:3 — 51, Громницкий;
3:4 — 72, Ибатулов (Козлов);
4:4 — 88, Веселов А.
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