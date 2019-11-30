Казанское «Динамо» сыграло вничью с «Водником»

«Динамо-Казань» в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом сыграло вничью с архангельским «Водником» (4:4).

Казанцы вышли вперед на 9-й минуте матча благодаря точному удару Дашкова. Гости отыгрались спустя 20 минут, после чего до перерыва команды еще раз обменялись забитыми голами.

Во второй половине встречи казанцы вновь вышли вперед. Дубль в свой актив оформил Ларионов. Но «Водник» вначале сравнял счет, а чуть позже впервые вышел вперед. Хозяева льда ушли от поражения лишь за 2 минуты до конца матча, казанцев спас гол Алексея Веселова.

«Динамо-Казань» — «Водник» (Архангельск) — 4:4 (2:2)

Голы:

1:0 — 9, Дашков (Веселов А.);

1:1 — 29, Ничков;

2:1 — 36, Ларионов И. (Ибрагимов);

2:2 — 44, Дергаев Е. (Ничков);

3:2 — 50, Ларионов И. (Дашков);

3:3 — 51, Громницкий;

3:4 — 72, Ибатулов (Козлов);

4:4 — 88, Веселов А.